Genova. L’intervento di un carabiniere che ha scavalcato il parapetto supportato da altri militari e dai vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est, coadiuvati da altri uomini arrivati dal comando centrale con le autoscale, è stato salvifico per una giovane che, pareva, aveva tutte le intenzioni di buttarsi dal ponte monumentale, sopra via XX Settembre.

I fatti sono avvenuti intorno all’ora di pranzo. Apprensione per i passanti in via XX e in Carignano. Sono stati alcuni di loro a chiamare i soccorsi.

Foto 2 di 2



I primi ad arrivare sul posto sono stati proprio i carabinieri della compagnia centro. Uno di loro, il carabiniere scelto Francesco Canino, effettivo al Nucleo Operativo della compagnia Centro, dopo averle parlato l’ha convinta a non compiere il gesto estremo. Successivamente i pompieri hanno dato una mano alla giovane a tornare al di là del cornicione.