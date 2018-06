Genova. Numeri da record per l’edizione 2018 dei campionati regionali under, con più di 330 iscritti ai nastri di partenza dei vari tabelloni. Proprio per gestire al meglio lo svolgimento dei vari tornei, le sezioni intermedie e di quarta categoria, che non concedono la qualificazione ai campionati nazionali, si giocano con l’applicazione del no ad e di un super tie-break ai dieci punti al posto del terzo set. Finali regionali Under che sono state organizzate sui campi di Valletta Cambiaso.

Nella serata di domenica 3 giugno si sono disputate le finali maschili Under 13 e Under 14. Fra gli Under 13 ha vinto Adriano Barbaro del TC Genova, 6/0 1/6 6/3 su Giacomo Nosei del Santa Margherita Ligure, mentre nella categoria Under 14 si è imposto Gianluca Cadenasso (Andrea Doria), che ha battuto 3/6 6/4 6/0 Nicola Musso del Park Genova.

La finale del campionato regionale femminile Under 14 è stata vinta martedì sera da Vittoria Baccino del TC Vado, che ha superato 6/7 6/1 6/1 Carlotta Vivaldi del TC Finale. Lunedì sera era stata Camilla Raggi del CT Spezia a laurearsi campionessa regionale Under 16, in virtù del 6/0 6/0 a Ginevra Parentini del Park Genova.

Nella giornata di domenica 3 giugno sono invece stati giocati i match decisivi delle categorie Under 12 e Under 13. Nel torneo femminile Under 12 si è imposta Lucia Tognoni del TC Genova, che ha superato Giulia Bizzarri del Park Genova per 6/2 3/6 6/3. Fra i maschi pari categoria invece si è laureato campione regionale Tommaso Mammi del CT Spezia, in virtù del 6/2 6/3 su Matteo Caravelli del CT Lavagna.

Fra le ragazzine Under 13 ha vinto il torneo Caterina Antonini dello Junior San Benedetto che si è aggiudicata 6/4 6/3 la sfida con la compagna di circolo Elena Giangrandi.

Grande il lavoro del giudice arbitro Roberto Salvatore e dell’assistente Antonio Maiolo che hanno coordinato più di 330 incontri e naturalmente del responsabile della commissione giovanile Matteo Repetto. In occasione delle premiazioni della domenica sera è stato ricordato l’indimenticabile maestro del circolo di Valletta Giampaolo Bigi, scomparso recentemente, al quale è stato intitolato un campo del club.

La settimana precedente erano andate agli archivi i tabelloni Under 10 e Under 11. Di seguito i risultati delle finali.

Under 10 femminile: Daniela Gramaticopolo (TC Finale) b. Matilde Bordoni (Play Tennis Pieve) 4/6 6/1 10-6

Under 10 maschile: Theo Franzini (Pigato Sciolli) b. Ryan Savio (CT Lerici) 6/4 7/6

Under 11 femminile: Aurora Nosei (CT Lerici) b. Sofia Coati (Taggese) 1/6 6/2 6/4

Under 11 maschile: Joele Andreazzoli (Lunimare) b. Davide Borzonasca (CT Spezia) 3/6 6/3 6/1