Santa Margherita Ligure. Prosegue il campionato di Serie B. Il Santa Margherita Ligure ha battuto in casa 6 a 0 il San Colombano e Andreas Seppi, numero 50 del mondo, ha fatto il suo esordio con la maglia del circolo rivierasco battendo 6/3 6/0 Petrone.

Anche gli altri singolari si sono conclusi in due set vittoriosi in favore di Santa. Lukas Ollert ha regolato 7/6 6/3 Ornago, Nicolas Tassara ha battuto 6/4 6/1 Gregori e infine Luca Castagnola ha lasciato un solo game a Danova nella seconda frazione e si è ripetuto poi con lo stesso risultato in doppio, insieme a Tassara, contro lo stesso Danova in coppia ancora con Gregori.

di 11 Galleria fotografica Tennis: Santa Margherita vittorioso con Seppi









L’ex Davisman azzurro ha poi contribuito a firmare il definitivo 6-0 giocando assieme a Ollert, in virtù del 6/3 3/6 6/2 maturato al termine del match giocato contro Ornago e Petrone.

In ambito femminile, molto combattuto l’incontro pareggiato dalle ragazze del Park Genova in via Zara con il Flaminio al termine di nove ore di battaglia.

Costanza Traversi ha lottato ma perso 7/5 7/6 da Carbonaro e anche Valentine Confalonieri alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca 0/6 6/3 6/1 contro Raggi.

Per il Park è invece andata a segno Anita Bertoloni, che ha superato 2/6 6/4 6/3 Ortenzi. Il doppio infine ha sancito il 2 a 2 con Bertoloni e Confalonieri vittoriose 6/4 7/5 su Carbonaro e Raggi.