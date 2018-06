Teglia in festa, sabato 30 giugno musica da X Factor, sport e street food in piazza De Caroli

Genova. Sabato 30 giugno, in piazza De Caroli, nel quartiere di Teglia, in Valpolcevera, una grande festa per il quartiere con un taglio particolare per il target giovane.

L’iniziativa, nata grazie al municipio Valpolcevera, in collaborazione con la società San Mauro, il Comitato di Teglia, l’asd Tegliese ed Egoenergy, prevede una manifestazione sportiva all 16 con l’esibizione degli allievi dei centri sportivi e la possibilità di prove per tutti i bambini.

Dalle 20e30 serata musicale con Daniela Visora, direttamente dalle selezioni di X Factor- Amici e Area Giovani, accompagnata dal chitarrista Francesco Martini, e poi Lorenzo “del Gatto e la Volpe”.

Nella stessa giornata, a partire dalle ore 19:00, la S.M.S. Ambo i Sessi, con il patrocinio del Comune di Genova Municipio V Valpolcevera, propone, con le altre realtà di Teglia, una serata gastronomica dedicata ai “cibi di strada”.