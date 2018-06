Teatro della Tosse, la stagione estiva in viaggio tra i Luzzati, Voltri e la riviera

Genova. Prende il via il prossimo 4 luglio la stagione estiva del teatro della Tosse, con spettacoli itineranti tra Genova e il ponente ligure. La rassegna, dal titolo ‘La Tosse d’estate raddoppia’, prevede 8 spettacoli, e per la prima volta saranno messi in scena anche a Voltri, nel parco di Villa Duchessa di Galliera.

Due, invece, gli appuntamenti nell’Area dei Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico. Tra i titoli in cartellone spicca ‘Le nove lune’ di Emanuele Conte e Amedeo Romeo. La rassegna tocca anche Albissola Marina, Bordighera, Varigotti e Noli, con alcuni spettacoli di teatro per ragazzi. Confermato, in agosto, dal 5 al 15, il tradizionale appuntamento ad Apricale, con la messa in scena di ‘Un milione di scatole cinesi’, che vede la regia di Emanuele Conte.

“Partirà da Genova il 4 luglio la nostra stagione estiva, per poi spostasti anche nel ponente ligure – spiega Amedeo Romeo, direttore del teatro – Quest’anno per la prima volta saremo anche nel ponente genovese, nella suggestiva cornice di Villa Duchessa di Galliera, il nostro obiettivo è da sempre quello di rendere vitale attraverso la cultura luoghi e zone della città”.

Ecco il cartellone

GENOVA

Le nove Lune (4/7 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa di Galliera)

Testo di Emanuele Conte e Amedeo Romeo, regia Emanuele Conte.

Ali Babà (8 luglio h.19.00 – Parco Villa Duchessa di Galliera)

spettacolo di burattini di Luzzati & Cereseto; (EVENTO A ENTRATA LIBERA)

La Strega (10 luglio h 21.15 – Giardini Luzzati Area Archeologica)

testo e regia di Laura Sicignano con Fiammetta Bellone;

Amletto (11 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa di Galliera)

testo e regia Emanuele Conte con Enrico Campanati;

La Duchessa di Galliera (12 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa di Galliera)

testo e regia di Laura Sicignano;

Moi (13 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa d Galliera)

con Lisa Galantini, testo di Chiara Pasetti, regia di Alberto Giusta;

Pezzo orbitale (14/15 luglio h 21.15 – Giardini Luzzati Area Archeologica)

coreografia di Michela Lucenti con i danzatori di Balletto Civile

Il Flauto magico (15 luglio h 19.00 – Parco Villa Duchessa di Galliera ) con i burattini di Luzzati e Cereseto. (EVENTO A ENTRATA LIBERA)

ALBISSOLA MARINA

Il Pifferaio di Hamelin (3 luglio Albissola Marina) interpretato da Alessandro Damerini,

BORDIGHERA

Bordighera Estate 2018:

La Favola del Flauto magico (22 luglio),

Escargot (30 luglio),

Pollicino (6 agosto)

VARIGOTTI

Il Flauto magico (18 agosto).

NOLI

dal 12 al 15 luglio

Nolimusicafestival

APRICALE

dal 5 al 15 agosto

Un milione di scatole cinesi di Amedeo Romeo ed Emanuele Conte, regia Emanuele Conte.