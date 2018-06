Finisce il sogno Serie B per il Cus Genova che cade all’ultimo passo nella finalissima di Ferentino, in provincia di Frosinone. A spezzare le ali ai cussini sono stati i campani del Pozzuoli che trovano la gara giusta per tornare in Serie B dopo otto anni.

Non bastano i mostruosi 32 punti di Bedini, di gran lunga l’mvp del match, perché comunque i flegrei dopo un avvio di gara combattuto con Genova che termina il primo quarto avanti 17-18, trovano un ottimo secondo periodo potendo contare su un’importante media punti dalla panchina, e vanno sul +10 (36-26) all’intervallo lungo. Nel prosieguo Genova rientra di prepotenza anche se non riesce più a prendere il controllo della gara, subendo i precisi attacchi dei campani che rispondono presente ad ogni folata dei genovesi.

Alla fine del terzo quarto, però è tutto aperto sul 57-53 che fa sperare i tifosi biancorossi. Purtroppo, però, Pozzuoli si mostra squadra scafata soprattutto a livello mentale e nonostante un mini-break che riporta il Cus a -4, la vittoria va a Pozzuoli che vince 78-74. Per la squadra di Pansini comunque resta una stagione da ricordare con la vittoria della Serie C Silver, nonostante due defezioni importanti come Bestagno e Mangione, e conclusa con un’esaltante final four.

Nella semifinale, infatti, gli universitari hanno battuto per 62 a 56 il San Nicola Basket Cedri. Il Pozzuoli aveva avuto la meglio sull’Eagles Palermo per 87 a 79 dopo due tempi supplementari.

I tabellini:

San Nicola Basket Cedri – Cus Genova 56-62

(Parziali: 24-14; 34-37; 48-45)

San Nicola Basket Cedri: Aldi ne, Pignalosa 17, Riccio 6, Di Martino ne, Viera 11, Marini, Garofalo ne, Mihalich 3, Erra 3, Russo, Johnson 16, Bonaddio ne. All. Falcombello.

Cus Genova: Bianco ne, Bestagno ne, Vallefuoco N. 2, Dufour 16, Cassanello 3, Mangione ne, Bedini 17, Ferraro, Vallefuoco S. 11, Bertini ne, Zavaglio 13, Pampuro. All. Pansolin.

Arbitri: Parisi (Catania) e Migliaccio (Catanzaro).

Virtus Pozzuoli – Cus Genova 78-74

(Parziali: 17-18; 38-34; 57-53)

Virtus Pozzuoli: Orefice 9, Denadic ne, Mehmedoviq ne, Innocente 16, Longobardi 5, Dimitrov 19, Iaccarino ne, Caresta 5, Errico, Simeoli 18, Loncarevic 6, Conforto ne. All. Serpico.

Cus Genova: Bianco ne, Bestagno ne, Vallefuoco N., Dufour 19, Cassanello 3, Mangione ne, Bedini 32, Ferraro, Vallefuoco S. 4, Bertini ne, Zavaglio 16, Pampuro. All. Pansolin.

Arbitri: Marcelli (Roma) e Giustarini (Grosseto).