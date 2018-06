7^ edizione del Trofeo di nuoto Master Piscine di Albaro, un evento chie richiama sempre un pubblico numeroso, anche e soprattutto per la partecipazione a livello societario. 61 squadre per 328 iscritti e ben 651 presenze in gara, ma anche 6 record italiani.

Doppio record per Ann Jane Hoag che stampa un 9’56”15 negli 800 sl e un 4’51”68 nei 400 sl. Maria Grazia Gavoglio è record italiano nei 100 sl in 1’19”6 e 50 farfalla col tempo di 39”29. Inoltre arrivano i nuovi primati anche nei 50 rana con Carlo Travaini che ferma il cronometro sui 30”86. Infine Carlo Arturo Angelo è record nei 100 sl in 58”13.

Fra le società si impone la Rari Nantes Legnano davanti ai padroni di casa della Genova Nuoto My Sport e al Rapallo Nuoto. Seguono Nc Montecarlo – Casale M.to, la Rari Nantes Genova e il Chiavari Nuoto. “Primati in acqua e fuori” – commenta Elisa Casanova presidente della Nuotatori Genovesi società organizzatrice – “e siamo molto soddisfatti. Albaro dimostra di essere un impianto unico e “veloce”

Il commento è di Michele Muscolo tecnico e atleta dello squadrone master dei nuotatori genovesi:-“Direi che è stata la migliore edizione di sempre. Tanti atleti ed un livello tecnico molto alto. La squadra sta lavorando bene e lo ha dimostrato salendo sul gradino più alto del podio con prestazioni individuali e tre staffette. E siccome non ci fermiamo mai abbiamo in programma le gare in acque libere e i Campionati Italiani a Palermo in programma a luglio”.