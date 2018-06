Sturla Vs Sestri: derby per la promozione

Sarà un derby ad assegnare un posto per il passaggio in Serie A2. Sportiva Sturla e Sestri si scontreranno il 23 e 27 giugno in un doppio confronto (con eventuale “bella” il 30) che vale una stagione intera.

Le due squadre genovesi hanno riportato la pallanuoto ligure ai massimi livelli insieme ovviamente alle blasonate società già presenti nelle serie maggiori. Per i sestresi impegnati a Padova contro la Mestrina Nuoto, è arrivato un pareggio che vale il passaggio del turno grazie alla vittoria interna nella gara di andata per 9-7. Ora per il derby, anche cromatico visto che Sturla e Sestri condividono i colori sociali, i sestresi dovranno tirare fuori il massimo per cercare di scalfire la corazza degli sturlini.

La squadra di Ivaldi infatti se è stata dominatrice della stagione regolare, con 51 punti conquistati su 54 a disposizione, ha fatto vedere i “sorci verdi” come si dice al malcapitato Nuoto Club Monza che è stato colpito, affondato e sbriciolato dai genovesi. Il 12-0 dell’andata faceva prevedere una gara tranquilla al ritorno con la finale in tasca. Invece Ghiara e compagni non lasciano passare nulla e annientano Monza anche al ritorno con un perentorio 15-2 in cui spiccano i 5 gol di Oneto.

Sulla carta Sturla parte favorita, ma c’è un dato che depone a favore di Sestri e non è poco: l’unico ko stagionale subito dalla squadra di Ivaldi è avvenuto proprio per mano dei prossimi avversari. Si profila perciò una bella finale.