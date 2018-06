Una Sturla travolgente torna in Serie A2

Finalmente si festeggia. Dopo ventiquattro anni la Sportiva Sturla torna in Serie A al termine di una stagione spettacolare e dopo una lunga attesa durata anche troppo vista la forza dei biancoverdi nelle ultime annate. Troppo forte la squadra di Piero Ivaldi che travolge anche al Lago Figoi il CN Sestri per 15-4. Applausi anche per i sestresi andati ben oltre le aspettative e unici in grado di battere Sturla nella regular season.

L’amarezza dell’anno scorso quindi scivola via velocemente alla sirena quando la squadra al completo insieme ad Ivaldi si tuffano nelle acque che si colorano di biancoverde. Gli sturlini hanno una rosa che consente ora di pensare già alla Serie A2 in termini di salvezza tranquilla, anche se non è escluso che possano arrivare dei rinforzi.

Partita mai in questione come detto, Sturla, forte della vittoria larga di Gara 1 gioca bene senza problemi e a dirla tutta Sestri è cosciente di essere chiamato all’impresa impossibile, che infatti non si verifica. Sturlini subito avanti e gara chiusa prima di arrivare alla pausa lunga con un 2-6 che consente ai biancoverdi di poter ruotare e di poter restare lucidi. Oneto ne fa 5, Bosso 3 e Sturla scappa via fino al roboante 4-15 che conferma lo strapotere di una società tornata finalmente dove le compete.

CN Sestri-Sportiva Sturla 4-15 (1-2, 1-4, 1-3, 1-6)