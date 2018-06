Sturla straripante e con più di un passo in finale. Buona la prima anche per Sestri

Buona la prima per le genovesi impegnate nei playoff di Serie B maschile di pallanuoto. Sestri ha infatti prevalso sui veneti della Mestrina Koiné Venezia per 9-7 ipotecando il passaggio in finale. Molto più di un’ipoteca quella della Sportiva Sturla invece che dopo una regular season da paura, ha travolto il Nuoto Club Monza a domicilio sfornando probabilmente la miglior prestazione stagionale.

Uno 0-12 che non ammette repliche, per quanto i brianzoli sabato 16 giugno arriveranno alla Sciorba per tentare l’impresa, che al momento appare quasi impossibile. Gara mai in discussione con un doppio 0-3 nei primi due quarti che mette subito in discesa la gara per i biancoverdi che poi rifiatano nel terzo periodo, ma non subiscono reti, cosa non da poco in una semifinale di playoff e in trasferta.

Monzesi che premono nel terzo quarto comunque, ma devono accusare lo 0-7 con cui si arriva all’ultimo quarto durante il quale arriva anche il crollo psicologico dei lombardi che patiscono altre cinque reti e con ogni probabilità salutano i sogni promozione. Per Sturla ora è necessario riposare e non prendere sotto gamba la gara di ritorno.