Sportiva Sturla ancora mattatrice nel salvamento

Albaro ha ospitato i Campionati Regionali Assoluti di nuoto per salvamento che ha visto come grande protagonista la Sportiva Sturla in grado di aggiudicarsi ben 16 titoli sui 21 a disposizione nonostante le assenze eccellenti di Martina Repetto (regina assoluta) e Gloria Balestrero.

I campioni regionali assoluti individuali, con 10 titoli ottenuti su 12 disponibili, sono stati: Carlotta Tortello, Andrea Negrotto Cambiaso, Giorgio Santucci, Noah Erba e Margherita Manni.

I campioni regionali assoluti a squadre con 6 titoli iridati su 9 disponibili sono stati: Simone Marangon, Gianluca Bellan, Andrea Negrotto Cambiaso e Giorgio Santucci; Beatrice Mantelli, Margherita Manni, Matilde Piatti e Carlotta Tortello; Noah Erba, Andrea Negrotto Cambiaso, Simone Marangon e Giorgio Santucci; Andrea Negrotto Cambiaso, Giorgio Santucci, Noah Erba e Andrea Ponte; Simone Marangon ed Andrea Ponte; Matilde Piatti, Simone Marangon, Andrea Negrotto Cambiaso e Carlotta Tortello.

In ultimo, ma non certo per importanza, in seguito agli ultimi Campionati Italiani di Riccione sono stati presi in considerazione per la selezione della nazionale giovanile: Carlotta Tortello, Matilde Piatti, Andrea Cambiaso Negrotto e Noah Erba⁩. Martina Repetto è stata convocata dalla selezione assoluta.