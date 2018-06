Spazzatura sparsa sul marciapiede, ormai quotidianità in via Cantore

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice, titolare di un bar in via Cantore, che segnala la quotidiana situazione che si presenta all’apertura del locale.

Spazzatura sparsa lungo tutto il marciapiede, come se qualcuno si divertisse a farlo. Fossimo in altra zona di Genova si potrebbe dar la colpa ai cinghiali che rovistano tra i sacchetti nelle ore notturne, ma in via Cantore non è così usuale.

Quando non ci sono i sacchetti, sono gli ingombranti (mobili e materassi) a essere abbandonati accanto ai bidoni.



Secondo il piano dell’Amiu, da questa settimana dovrebbero arrivare i bidoni dell’umido anche nella zona del Municipio Centro Ovest (Sampierdarena e San Teodoro) che non era ancora stata interessata (Campasso, Fossato, San Teodoro), certo è che occorrerà un grande lavoro di educazione per far capire a chi non differenzia nulla (a giudicare dal contenuto di quei sacchetti), che occorre separare anche l’umido.