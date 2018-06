Genova. Un genovese di 35 anni è stato arrestato ieri dai militari della guardia di finanza di Busalla per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sua abitazione in val Polcevera i militari hanno trovato dosi di cocaina che lui stesso ha ammesso essere destinate allo spaccio in Valpolcevera, altra droga per circa 190 grammi nonché alcune piante di mariujana coltivate in una serra casalinga.