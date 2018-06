Sopraelevata, ancora pullman “abusivi”. Due segnalazioni in poche ore

Genova. Ancora una volta circolazione fuori controllo sulla strada sopraelevata Aldo Moro: nel giro di poche ore due pullman hanno attraversato l’arteria urbana in barba ai divieti.

E’ successo nella giornata di ieri, secondo le segnalazioni giunte in redazione: nel pomeriggio in direzione levante, in serata in direzione ponente. Andata e ritorno? Non possiamo dirlo con certezza, ma al fine della “notizia” è poco importante: il fatto è che ancora una volta i divieti di circolazione dei mezzi pesanti non sono rispettati.

Succede molto spesso, in realtà: vuoi perché la segnaletica è forse non troppo chiara, vuoi perché gli autisti sono distratti (dalla bellezza della città, ovviamente), vuoi perchè sempre più”foresti” arrivano in città, vuoi perchè attraversare la città così richiede sette minuti e non 50, ma il rischio che corrono gli automobilisti è sempre più frequente. Si accettano suggerimenti.