Sophia Loren, Michelle Hunziker, il coro dell’Antoniano e i The Jackal per il battesimo della Msc Seaview

Genova. E’ quasi ultimato il padiglione temporaneo trasparente che, a terra, fungerà da quartier generale per la grande cerimonia di battesimo di Msc Seaview, la nuova ammiraglia della flotta della compagnia, che sarà varata questo sabato 9 giugno dal porto di Genova.

All’indomani della presentazione di un altro grande evento croceristico – la festa a Genova per i 70 di Costa Crociere – Msc ribatte con un altro evento stellare. La cerimonia del 9 giugno sarà presentata dalla conduttrice tv Michelle Hunziker. Come consuetudine, però, sarà presente anche Sophia Loren, star del cinema e madrina di tutte le navi Msc Crociere dal 2003 a oggi. Sarà proprio Sophia Loren a tagliare il nastro, battezzando così MSC Seaview.

Tra le altre special guest Lorella Cuccarini e le giovani voci del Piccolo coro dell’Antoniano, che per Msc Crociere ha già inciso il brano “I Can Believe – Msc for Unicef”, colonna sonora della raccolta fondi a favore di Unicef.

La nave è stata consegnata ieri dai cantieri Fincantieri di Monfalcone. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di Gianluigi Aponte, presidente e fondatore del gruppo MSC. Alla cerimonia hanno partecipato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises, Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri, e i Governatori della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e della Regione Veneto, Luca Zaia.

La costruzione di MSC Seaview ha richiesto investimenti per circa 800 milioni di euro. Con una stazza lorda superiore a 153 mila tonnellate e una lunghezza di 323 metri, MSC Seaview è la nave più grande e tecnologicamente avanzata ad essere mai stata progettata e costruita in Italia, dove ha generato occupazione per migliaia di persone con circa 10 milioni di ore/uomo.

La festa di sabato sarà raccontata anche a chi non è stato invitato fisicamente a partecipare alla festa: Msc Crociere sta collaborando con un gruppo di influencer internazionali che avranno il compito di esplorare e scoprire la nave, condividendo poi l’esperienza vissuta sui social media. Tra i nomi più noti lo youtuber inglese Fun for Louis, i film-maker italiani The Jackal, i guru tedeschi di lifestyle Maren and Tobias Wolf, il modello e attore spagnolo Jon Kortajarena e la modella e star televisiva brasiliana Giovanna Ewbank.