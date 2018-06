Sicurezza sul lavoro, il Pd fa il punto con un convegno a pochi giorni dalla tragedia in Fincantieri

Genova. La sicurezza sui luoghi di lavoro. L’attualità, anche di questi giorni purtroppo, ci dice che questo deve essere uno dei primi punti della nostra agenda politica. Al diritto al lavoro deve corrispondere un diritto al lavoro sicuro. E per raggiungere questo obiettivo si deve lavorare insieme tra eletti, aziende, categorie, sindacati, enti preposti al controllo delle norme.

Quelle norme che esistono, possono essere migliorate e devono essere applicate, investendo anche maggiori risorse sul capitolo sicurezza del lavoro. È questo lo spirito di fondo con cui il Gruppo Consiliare del PD, in collaborazione con il PD di Genova, ha organizzato un incontro dedicato a questa tematica.

L’appuntamento è lunedì 18 giugno alle ore 17.30 presso il Bi.Bi. Service in via XX Settembre 41 a Genova.

“Recentemente, su proposta della Conferenza capigruppo, in Comune a Genova è stato approvato dal Consiglio un Ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta a farsi parte attiva presso le istituzioni preposte affinché siano effettuati un attento controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro, e si attivi un maggiore coordinamento tra gli organismi che si occupano di questi controlli – dichiara Cristina Lodi, capogruppo PD a Tursi – . Questo incontro vuole essere un primo passo, da parte nostra, in questa direzione. Per contribuire a un percorso che deve portare alla garanzia di un lavoro in sicurezza. Potremo contare sulla presenza dell’onorevole Gribaudo, esperta di queste tematiche, che ci aiuterà ad affrontare la questione da un punto di vista più ampio”.