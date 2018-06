Sicurezza sul lavoro nei cantieri navali, convocato tavolo in prefettura

Genova. Un tavolo di confronto in prefettura, con tutti i soggetti coinvolti, per discutere una volta per tutte il tema della sicurezza sul lavoro. Lo hanno chiesto i sindacati metalmeccanici e le segreterie locali di Cgil, Cisl e Uil dopo l’infortunio mortale sul lavoro del 13 giugno scorso in Fincantieri.

La richiesta alla prefettura era stata inoltrata per affrontare, in particolare, proprio i temi della sicurezza nell’ambito della cantieristica navale.

La riunione è stata fissata dalla prefettura per domani, giovedì 28 giugno 2018, alle 13. Durante l’incontro saranno discusse le problematiche legate alla sicurezza con particolare riferimento al forte frazionamento di appalti e subappalti.