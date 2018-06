Sherry, scomparsa in corso Monte Grappa: ricompensa per chi aiuta a ritrovarla

Genova. E’ scomparsa martedì 26 giugno in corso Monte Grappa all’altezza della farmacia Gemma. Sherry è una gatta sterilizzata con il manto grigio e gli occhi color ambra.

E’ una gatta domestica e non abituata alla strada. Potrebbe quindi essere molto spaventata ed essersi nascosta in zona, in qualche box o giardino.

Più che avvicinarla, chi la vedesse è invitato a chiamare Antonella al numero 3299685968.

Per chi aiuta a ritrovare Sherry è prevista anche una ricompensa.