Setterosa in ritiro verso Barcellona: tre le atlete di Rapallo

Genova. Si intensifica il lavoro per il Setterosa in vista degli Europei di Barcellona, in programma alla Picornell dal 14 al 28 luglio. La Nazionale di Fabio Conti – argento olimpico a Rio 2016 – è stata in collegiale al Centro Federale di Ostia dal 10 al 14 giugno, poi trasferirsi ad Atene per un common training con la Grecia fino al 17.

Successivamente il team azzurro rientrerà in Italia, a Firenze, dove si allenerà con la Cina e contro cui disputerà tre amichevoli ufficiali: il 18 nel capoluogo toscano alla Nannini, il 20 alla piscina comunale di Prato e il 22 alla Cozzi di Milano.

Sono diciassette le atlete convocate dal commissario tecnico: Elisa Quierolo, Sara Dario e Izabella Chiappini (Plebiscito PD), Aleksandra Cotti (RN Florentia), Giulia Enrica Emmolo (Olympiacos), Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi e Valeria Palmieri (L’Ekipe Orizzonte), Arianna Gragnolati, Silvia Avegno e Federica Eugenia Lavi (Rapallo pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Fabiana Sparano (SIS Roma) e Giulia Gorlero (Cosenza Pallanuoto). Completano lo staff gli assistenti tecnici Paolo Zizza e Marco Manzetti, il medico federale Matteo Catananti, la psicologa Flavia Sferragatta, la fisioterapista Simona Tozzetti, il preparatore atletico Simone Cotini e la team manager Barbara Bufardeci.