Il Setterosa “alla ligure” a Latina per un’estate lunghissima

C’è tanta Liguria nella Nazionale femminile che dal 5 giugno si ritroverà a Latina per il primo raduno post-season dell’anno. Un appuntamento importante che sostanzialemente si concluderà a fine luglio visto che le ragazze agli ordini di Fabio Conti saranno impegnate in Spagna per tutta l’estate o quasi.

Il commissario tecnico ha convocato 21 atlete fra le quali spiccano i nomi delle liguri: Agnese Cocchiere e Giulia Viacava dalla Bogliasco Bene; Giulia Cuzzupè, Federica Lavi, Silvia Avegno e Arianna Gragnolati della Pallanuoto Rapallo; Roberta Bianconi ruentina di nascita, ma in forza all’Ekipe Catania, squadra in cui gioca anche la genovese Arianna Garibotti; le imperiesi Giulia Emmolo dall’Olympiakos e Giulia Gorlero dal PN Cosenza ed Elisa Queirolo del Plebisicito Padova, ma sammargheritese di nascita.

Oltre alle liguri suddette Conti ha convocato anche: Isabella Chiappini e Sara Dario (Plebiscito Padova), Aleksandra Cotti e Vittoria Marioni (RN Florentia), Rosaria Aiello e Valeria Palmieri (L’Ekipe Orizzonte Catania), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Fabiana Sparano (Ssi Roma).

Il Setterosa sarà nella località laziale fino al 14 giugno, svolgendo un allenamento e un’amichevole con in Latina Pallanuoto. Successivamente si sposterà ad Atene dove effettuerà un common training con la nazionale ellenica per tre giorni. Il 22 giugno il primo importante appuntamento con i Giochi del Mediterraneo di Tarragona che vedono il Setterosa inserito nel Gruppo B con Francia (che incontrerà le azzurre il 27 giugno) e Turchia il giorno seguente.

Il 14 luglio poi scattano gli Europei di Barcellona che vedono l’Italia ovviamente fra le squadre da battere. Il Setterosa ritroverà le transalpine nel Gruppo A della manifestazione continentale, ma insieme ad essa le ragazze allenate da Conti affronteranno anche Croazia, Grecia, Israele ed Olanda.