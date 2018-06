Genova. L’edizione n. 19 della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo presenta il suo programma distribuito fra 4 palcoscenici di grande fascino, l’Arena del Mare, la Piazza delle Feste, l’Isola delle Chiatte e il Palco Millo, con oltre 70 spettacoli tra musica pop e jazz, rock e cantautori, e poi teatro, cinema, opera, cabaret, incontri e appuntamenti con gli artisti più interessanti della scena nazionale e internazionale. Un’edizione che parla di stelle, dello spettacolo ma anche del firmamento, con una grafica che guarda alle costellazioni che ci sovrastano senza rinunciare al mare che ci circonda, rappresentato dal polpo, la mascotte della nostra rassegna estiva.



Arena del Mare.

È il palcoscenico più ambito, quello delle grandi star internazionali, quello che più di tutti viene fotografato: l’Arena del Mare anche quest’anno presenta un programma di artisti di prima grandezza che si esibiranno sotto l’irresistibile cielo stellato di Calata Gadda.

La programmazione inizia il 7 luglio, con il concerto di Al Bano e Romina Power che fa parte dell’evento cittadino Costa Zena Festival.

Il 9 luglio prende il via Live in Genova con i grandi nomi della musica mondiale e gli artisti italiani già in testa alle classifiche nazionali: tra questi Riki (9 luglio) e Sfera Ebbasta (15 luglio), i più attesi dai giovanissimi, ma anche il pop di James Blunt (10 luglio) e Anastacia (14 luglio), il rock senza tempo dei Simple Minds (11 luglio) e l’indie-rock dei Kasabian (19 luglio).

Cinque diversi appuntamenti per Goa-Boa Festival che porta sulle strade della musica più giovane e trasgressiva con artisti dalla solida carriera come i Negrita (13 luglio) o Caparezza (21 luglio), ma anche cantautori e rapper in grande ascesa come Motta (20 luglio), Tedua (22 luglio) e Coez (25 luglio) insieme ad altri promettenti musicisti.

Al giro di boa cambiano i ritmi, le metriche e le intenzioni, e l’Arena del Mare ospita alcuni spettacoli di grande fascino. Ad iniziare da “Ti porto all’opera”, il festival organizzato dal Teatro Carlo Felice di Genova che porterà in scena per quattro sere consecutive due delle opere liriche più celebri: Madama Butterfly (26 e 28 luglio) e Il Barbiere di Siviglia (27 e 29 luglio). Scenografie imponenti, costumi sfarzosi, una grande orchestra sinfonica dal vivo e le incredibili voci dei solisti e del coro per quattro serate davvero uniche.

Supernova Estate, la versione estiva del Festival di musica indipendente, quest’anno porta all’Arena del Mare Yann Tiersen l’artista visionario ed elegante, camaleontico e geniale, che mercoledì 1 agosto racconterà il suo percorso musicale, con le sue composizioni che attraversano i generi e le generazioni.

A chiudere il programma di Arena del Mare saranno i Bruciabaracche (2 agosto), mattatori delle ultime edizioni di Ridere d’agosto…ma anche prima, che dopo i sold out di Piazza delle Feste degli ultimi anni quest’estate si confronteranno con il grande pubblico dell’Arena del Mare per una serata che si prospetta straripante di risate.



Cine&Comic Fest

Fra i primi appuntamenti della rassegna EstateSpettacolo ci sarà la seconda edizione di Cine&Comic Fest: dopo il successo della prima edizione ritorna infatti il festival ideato e realizzato da Porto Antico di Genova dedicato al cinema e al fumetto e alle varie interferenze fra queste due arti e patrocinato quest’anno dal Comune di Genova.

Dal 4 all’8 luglio una serie di incontri, spettacoli e anteprime cinematografiche – con soprese varie… – porteranno a Genova personaggi del calibro di Elio Germano, Zerocalcare, Maurizio Nichetti, Ivan Silvestrini, Fabio Guaglione e, ospite d’onore, il regista premio Oscar Gabriele Salvatores.

E naturalmente ci sarà anche Zerocalcare, autore anche quest’anno del manifesto del festival disegnato in esclusiva per il Cine&Comic fest di Genova!

Tra le grandi anteprime citiamo solo l’attesissimo blockbuster tutto al femminile “Ocean’s 8”, ma altre anteprime sono in arrivo e verranno annunciate nei prossimi giorni…

Ad aprire il festival, la sera del 4 luglio, saranno Elio Germano e Teho Teardo che porteranno in scena “Viaggio al termine della notte”, dal capolavoro di Louis-Ferdinand Céline, in una versione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi, uno spettacolo presentato da Supernova Estate che sarà seguito da un incontro dei protagonisti con il pubblico e con ospiti a sorpresa.



Piazza delle Feste.

Qui l’EstateSpettacolo è già iniziata, grazie al 20° Suq Festival, il colorato luogo di incontro di culture che fino a domenica 24 giugno prosegue tra appuntamenti e spettacoli. Solo pochi giorni per il “cambio di scena” e Piazza delle Feste ospiterà il 29 giugno il primo dei concerti con i primi ospiti stranieri che vengono niente meno che dalla Russia: direttamente da San Pietroburgo, in una serata a ingresso libero, l’orchestra sinfonica Klassica A. Kantorov ripercorrerà i grandi classici della musica classica russa.

Sabato 7 luglio EstateSpettacolo si apre al Costa Zena Festival, il grande evento che per il 70° anniversario di Costa Crociere coinvolgerà tutta la città e vedrà al Porto Antico musica e spettacoli su ben tre palchi: i comici in Piazza delle Feste, Al Bano e Romina Power all’Arena del Mare, dj set con protagonisti della musica su un palco speciale allestito all’aperto per l’occasione, e uno spettacolo finale di watermapping, tra giochi d’acqua e luci sorprendenti

In Piazza delle Feste il calendario prosegue poi con i primi appuntamenti dedicati alla comicità di Ridere d’Agosto…ma anche prima con Comedy Ring (12 luglio), Antonio Ornano (13 luglio) e Tullio Solenghi (26 luglio) in una sorprendente riedizione brillante del Decamerone di Boccaccio.

Da sempre EstateSpettacolo offre grande spazio al cantautorato e quest’anno dedica una speciale attenzione alle donne con il Lilith Festival che nelle serate di venerdì 14 e sabato 15 luglio presenterà i concerti di varie artiste italiane introdotti e preceduti da incontri e dibattiti dedicati alla lotta contro la violenza di genere; una tematica imprescindibile che verrà ripresa anche nell’ultima serata del Festival, il 25 luglio, in occasione del concerto di Joan As Police Woman.

Naturalmente i cantautori sono uno dei capisaldi anche per Palco sul Mare Festival che ritorna quest’anno con la consolidata formula che alterna i cabarettisti del momento, come gli amatissimi Pirati dei Caruggi (16 luglio), alla musica italiana d’autore – con i concerti degli Gnu Quartet (27 luglio) e di Pivio e Aldo De Scalzi (28 luglio) – fino all’incursione nel mondo delle tribute band ispirate ai Beatles con i Reunion (30 luglio).

Raggiunge l’importante traguardo della venticinquesima edizione Gezmataz Festival & Workshop, e si presenta rinnovata e interamente dedicata al tema della Voce , che porta sul palco alcune stelle della musica jazz come Bill Frisell (19 luglio), Camille Bertault (20 luglio) e Maria Joao (21 luglio).

Ritorna il festival dedicato alle sonorità hard ‘n ‘heavy del Porto Metal Fest (2 agosto), con band italiane e straniere, seguite da una serata tra sonorità progressive e cover band del Porto Antico Prog Fest (3 agosto).

Ed infine tre appuntamenti con la buona musica che allieteranno sicuramente il pubblico presente: martedì 24 luglio la Filarmonica Sestrese porta in scena insieme al cantautore Napo le più belle canzoni di De Andrè in “Faber”; mercoledì 1 agosto una serata festeggia il 40° compleanno di Music Line, storica scuola di musica genovese; domenica 5 agosto “A casa di Lucio”, l’unico musical della stagione portato in scena dalla compagnia T&M live dedicato alle canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, che concluderà la programmazione di Piazza delle Feste.



Isola delle Chiatte.

La location più piccola e sorprendente, sospesa tra mare e cielo in un galleggiamento costante e inarrestabile, quest’anno si animerà con un più articolato programma di spettacoli teatrali e musicali.

Si inizia con gli spettacoli del Suq Festival e si prosegue con quelli per ragazzi del Teatro Garage e della sua rassegna Ti racconto una fiaba…d’estate: La leggenda di Fantaghirò (30 giugno), Alla ricerca di Peter Pan (5 luglio) e Pierino e il lupo (11 luglio) sono le grandi novità di quest’anno, che avvicineranno anche i più giovani al mondo del teatro.

Tutti i weekend di agosto sarà poi il festival Sea Stories a trasportare gli spettatori in viaggi immaginari tra musica e racconti dedicati al mare, a cominciare da “Marinai, briganti, pescatori” (11 agosto) con Bacci del Buono, “Cantata per un vecchio marinaio” (18 agosto) con Federico Sirianni, fino a “La leggenda di Ernest Shackleton: l’eroe dei mari” (dal 23 al 27 agosto in replica) con Igor Chierici.

Palco Millo.

Anche quest’anno il palco light all’aperto sotto la sopraelevata darà la possibilità ai nuovi talenti di esibirsi in orario pre-serale. In programma ci sono cantautori e cover band, musica jazz, pop, rock, doo-wop e country, e per la prima volta un musical e una serata dedicata all’improvvisazione teatrale.



La sicurezza.

“Aiutateci sempre a farvi divertire” si conferma il motto dell’estate in Porto Antico, una richiesta di collaborazione che rinnoviamo al nostro pubblico, sempre attento e collaborativo e fondamentale nell’aiutarci a mantenere gli spazi di spettacolo sicuri e a norma, per vivere serate all’insegna della serenità e senza ansie.

Come sempre la sicurezza è per noi una priorità assoluta e sappiamo di poter contare, nei necessari controlli di legge che faremo, sulla pazienza e sulla disponibilità del pubblico, la cui collaborazione è fondamentale.

Come di consueto non saranno ammessi (elenco indicativo e non esaustivo): valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15 litri di capienza; bevande contenute in lattine o bottiglie più grandi di 0,5 litri (sono ammesse bottiglie con capienza inferiore a 0,5 litri senza tappo); bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari); bevande alcooliche di qualsiasi gradazione; sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale infiammabile; animali di qualsiasi genere e taglia; ogni genere di oggetto contundente (bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli e aste); penne e puntatori laser; droni e aeroplani telecomandati; strumenti musicali e trombette da stadio; iPad e tablet; biciclette, skateboard, pattini e overboard; coltelli o altri oggetti da punta o da taglio.



Genova Porto Antico EstateSpettacolo è un’iniziativa per la città promossa e coordinata da Porto Antico di Genova S.p.A. con la co-organizzazione del Comune di Genova.

