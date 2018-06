Sestri Ponente, da lunedì chiude per 20 notti il ponte sul Molinassi e parte di via Rollino

Genova. Il presidente del municipio VI Medio Ponente Mario Bianchi comunica che da lunedì 25 giugno a domenica 8 luglio compresi, con orario 22,30/05,00 sarà interdetto alla circolazione veicolare il ponte sul Torrente Molinassi che collega Via Rollino a Via Sant’Alberto e il tratto di Via Rollino compreso tra il civico 13 e il citato ponte per consentire i lavori di rinnovamento della rete idrica.

Contestualmente l’ultima corsa, della linea n°51, del trasporto pubblico locale A.M.T. sarà interrotta all’altezza dell’intersezione tra via Sant’Alberto e via Al Torrente Molinassi.

Qui verrà effettuata l’inversione di marcia con manovra assistita attraverso la presenza di un moviere messo a disposizione dall’impresa esecutrice dei lavori.