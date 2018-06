Genova. Questa notte, poco prima delle 24, la squadra di Multedo è intervenuta a Sestri Ponenete, in via Corradi ,per l’incendio di un cassonetto della carta.

Le fiamme molto alte sono state domate in fretta, ma il calore prodotto ha comunque danneggiato alcuni motocicli in sosta, che sono stati letteralmente “sciolti” dal calore prodotto.

Ultimati i lavori di spegnimento del rogo, sono iniziate le indagini per capire l’origine dell’incendio.