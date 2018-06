Sestri Ponente: in bilico alla finestra per sfuggire a un’aggressione, donna salvata dai vigili del fuoco

Genova. Una donna è stata salvata nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco, intervenuti in via Travi, a Sestri Ponente. Si trovava – hanno raccontato i pompieri – aggrappata al balcone di casa, rischiando di cadere. I pompieri hanno utilizzato il cuscino gonfiabile e un’autoscala per mettere in sicurezza la caduta.

Secondo le prime informazioni la donna non stava tentando di togliersi la vita, come inizialmente apparso, bensì il contrario. Stava tentando – hanno raccontato i vigili del fuoco – di mettersi in salvo da qualcuno che, all’interno dell’abitazione, la stava minacciando con un coltello.

E’ poi emerso che la coppia, uomo e donna entrambi nigeriani, stavano litigando.

Sul posto oltre ai pompieri, i carabinieri della compagnia di Sampierdarena e i mezzi di soccorso del 118. La donna, portata in codice rosso in ospedale al Galliera, aveva delle ferite da arma da taglio alla schiena ma ha negato che fosse stato il compagno a procurargliele. Le condizioni della ferita non sono gravi.