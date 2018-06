Genova. Questo pomeriggio, intorno alle 17, i vigili del fuoco di Genova, sono intervenuti in Via Siffredi per un incendio auto.

Per cause in via di accertamento, un veicolo abbandonato ha preso fuoco nei pressi della rampa autostradale.

Danneggiate dal calore anche altre 2 vetture. Non si segnalano feriti.