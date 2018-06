Sestri Levante, un centro di talassoterapia dentro l’ex convento dell’Annunziata

Sestri Levante. Rilanciare il turismo balneare fuori stagione, anche nei mesi da novembre a marzo, e sfruttare uno spazio dalle potenzialità ancora inesplorate. E’ questo l’obbiettivo del progetto – ancora in fase di idea ma realizzabile concretamente – che potrebbe riguardare l’ex convento dell’Annunziata a Sestri Levante.

Mediaterraneo Servizi, società in house interamente partecipata dal Comune di Sestri Levante, ha avanza il progetto di sviluppare un centro wellness – talassoterapia all’interno della struttura che oggi ospita un centro congressi, un bar ristorante e altre piccole attività ed è utilizzata anche come location di feste, matrimoni e concerti.

La società si è attivata per impostare la progettazione di uno spazio da ricavare all’ex convento, senza modificare l’aspetto estetico della struttura e l’attuale utilizzo delle sale presenti, in sinergia con una primaria azienda del settore.

L’iniziativa, prevede una valorizzazione della parte sottostante l’ex Convento in modo da non danneggiare o modificarne l’aspetto esterno e il corpo principale della struttura. Un Centro Spa termale specializzato nella Talassoterapia, con finalità turistiche che sfrutti una risorsa naturale e preziosa: l’acqua di mare.

Restare fermi senza azioni concrete di politica turistica non è possibile conclude Marcello Massucco amministratore di Mediaterraneo “Restare fermi oggi in campo turistico non vuol dire mantenere l’esistente, significa invece automaticamente perdere quote di mercato nei confronti delle destinazioni meglio organizzate. Sestri deve guardare avanti, crescere e innovare, lavoriamo tutti insieme per il futuro della città”