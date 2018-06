Sestri Levante. Nasce il gruppo “Giovanni Toti Liguria” in occasione del primo consiglio comunale che apre il nuovo ciclo amministrativo di Sestri Levante.

A formarlo sarà Giancarlo Stagnaro, che ha così motivato la scelta: “Sestri Levante ha scelto di confermare il sindaco uscente del PD, nonostante la sinistra sia da tempo minoranza politica in città. Per questo occorre che il centro-destra inizi sin da subito a lavorare unito per costruire una squadra di donne e uomini competenti e vicini ai problemi della gente, che al prossimo appuntamento elettorale sappia dimostrare le proprie capacità di governo: portando così e finalmente coerenza fra voto politico e voto amministrativo”.

“Il nome di Giovanni Toti nella denominazione del gruppo – continua – vuole sottolineare come il modello di questa iniziativa sarà, appunto, la positiva esperienza di governo regionale di cui il presidente è espressione e protagonista”.