Sestri Levante, incassa soldi per una motozappa, ma non la consegna. Denunciato per truffa

Genova. Ieri pomeriggio a Sestri Levante, i Carabinieri della locale Stazione, dopo le indagini di rito hanno denunciato a piede libero un 57enne.

L’uomo, calabrese, dopo aver incassato 300 euro come caparra per la cessione di una motozappa, non aveva mai consegnato al compratore il mezzo agricolo.

La truffa è partita dal classico annuncio on line, con il quale l’uomo aveva messo in vendita l’oggetto, senza mai arrivare alla consegna.