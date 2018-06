Sestri Levante, entra in casa e ruba delle vecchie lire. Arrestato dai Carabinieri

Genova. I Carabinieri di Sestri Levante, nel pomeriggio di ieri hanno arrestato E.K. 35enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, disoccupato.

L’uomo, dopo aver commesso un furto di monili d’oro e denaro presso un abitazione in Località Villa Carmelo di Sestri Levante, è stato rintracciato dai militari pochi minuti dopo in una via limitrofa.

A seguito della perquisizione personale l’uomo veniva trovato in possesso di diverse centinaia di lire, in monete del vecchio conio e alcuni monili in oro, refurtiva che veniva riconosciuta dal proprietario dell’abitazione oggetto di furto ed immediatamente restituita.