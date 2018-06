Genova. Hanno preso il via questa sera i playoff della Serie A2, che promuoveranno nella massima categoria due delle otto squadre in lizza. Vittoriose le quattro compagini favorite, impegnate tra le mura amiche: Rari Nantes Salerno, Genova Quinto, Roma Nuoto e Plebiscito Padova. Le partite di ritorno si giocheranno sabato 9 giugno.

La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno supera la Crocera Stadium e chiude la gara in anticipo, grazie al parziale di 9-1 ottenuto nei primi sedici minuti di gioco. I padroni di casa partono molto bene e dopo 8 minuti e mezzo conducono 5-0: gol di Luongo e doppiette di Cupic e Pica. A fine secondo tempo il gol del massimo vantaggio è realizzato da Spatuzzo. Gli ospiti riducono il gap nel terzo periodo ma Santini para un rigore a Luca Fulcheris e smorza sul nascere le speranze della Crocera. I campani restano avanti 10-4. La quarta frazione si apre con l’11-4 realizzato da Longo (tripletta personale). Per gli ospiti Andrea Fulcheris e Pedrini realizzano gli ultimi due gol che rendono meno pesante la sconfitta.

Campolongo Hospital Salerno – Crocera Stadium 11-6

(Parziali: 4-0, 5-1, 1-3, 1-2)

Campolongo Hospital Salerno: Santini, Luongo 3, Agostini, Polifemo, Scotti Galletta 1, Gallozzi, Lauria 1, Cupic 2, Saviano, Parrilli, Spatuzzo 1, Pica 3, Gregori. All. Citro.

Crocera Stadium: Graffigna, Pedrini 1, Giordano 1, Chirico, Congiu, Figini, Ferrari 1, Tamburini 1, Fulcheris 1, Dellepiane, Bavassano, Manzone, Fulcheris 1. All. Campanini.

Arbitri: Navarra e Taccini. Delegato: Verde.

Note. Usciti per limite di falli: Gallozzi (S) nel terzo tempo, Luca Fulcheris (C) e Bavassano (C) nel quarto. Superiorità numeriche: Campolongo Salerno 3/9, Crocera Stadium 3/6.

Il Genova Quinto batte per 9-5 il Civitavecchia, gestendo in tranquillità il vantaggio accumulato tra secondo e terzo parziale. Primo tempo senza grandi emozioni, 1-1 firmato Mugnaini (Genova) e De Rosa (Civitavecchia). Poi è dominio dei padroni di casa: 2-1 nel secondo parziale e, soprattutto, un pesante 5-0 nel terzo, con doppietta di Brambilla Di Civesio, secondo gol di Mugnaini e reti di Amelio, Gavazzi, Bittarello e Bianchi. Nell’ultimo quarto di gara si rivedono gli ospiti, che tentano, senza riuscire, il recupero con la doppia marcatura di Bogdanovic e il gol di Romiti.

“Come mi aspettavo è stata una partita molto più complicata di quanto dica il risultato finale – spiega il tecnico Gabriele Luccianti -. Prima dello stacco decisivo nel terzo tempo il Civitavecchia ha saputo metterci in difficoltà, ma nei playoff le cose vanno così, non esistono gare scontate. Proveremo a chiudere il discorso già sabato sera al PalaGalli, ma non sarà affatto semplice: troveremo un ambiente molto caldo. Sappiamo che ci faranno ancora più pressing, ma dovremo cercare di fare una partita gagliarda come quelle che abbiamo fatto fino a questo momento. Faccio i complimenti a tutto il nostro pubblico, ha riempito la piscina e l’ha colorata di biancorosso, è stato tutto fantastico”.

Genova Quinto B&B Assicurazioni – NC Civitavecchia 9-5

(Parziali: 1-1, 2-1, 5-0, 1-3)

Genova Quinto B&B Assicurazioni: Pellegrini, Percoco, Villa, Mugnaini 2, Brambilla Di Civesio 2, Bianchi 1, Gavazzi 2, Palmieri, Boero, Bittarello 1, Gitto, Amelio 1, Baldineti. All. Luccianti.

NC Civitavecchia: Visciola, Muneroni, Greco, De Rosa 1, Bogdanovic 3, Pagliarini, Minisini, Midio, Romiti 1, Castello, Checchini, Caponero, Ballarini. All. Pagliarini.

Arbitri Calabrò e Rotondano. Delegato: Costa.

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Genova Quinto 3/9, Civitavecchia 1/7.