Serie A2: Angelo Temellini è il nuovo allenatore della Spazio Rari Nantes Camogli

Camogli. La Spazio Rari Nantes Camogli comunica di aver raggiunto un accordo con Angelo Temellini che guiderà la prima squadra bianconera nel prossimo campionato di Serie A2.

“La società desidera esprimere grande soddisfazione per questa scelta, convinti che con Angelo si possa aprire un nuovo e stimolante ciclo che possa far crescere i giovani del nostro vivaio raggiungendo importanti risultati sia sotto il profilo umano che sotto quello sportivo” dice la dirigenza bianconera.

Temellini, nato nel 1974, ha debuttato in Serie A1 a soli 15 anni con la calottina della Pro Recco. Da giocatore ha vinto tantissimo ed è stato un punto di riferimento imprescindibile della nazionale italiana.

Nel suo curriculum può vantare uno scudetto e una Coppa Len vinti con il Savona, un Mondiale Juniores e soprattutto la medaglia d’oro all’Europeo del 1995 in Austria. Temellini nella sua carriera da giocatore ha indossato anche la calottina della Rari Nantes Camogli con cui ha vinto un campionato di Serie A2 e disputato, l’anno seguente, una semifinale di Coppa Italia.

“Sono contentissimo e non vedo l’ora di iniziare a lavorare – racconta il neo tecnico camoglino -. Appena parlato con la società ho immediatamente percepito l’entusiasmo che questa piazza può offrire. L’anno scorso ho avuto il piacere di vedere giocare diverse volte i ragazzi e mi hanno fatto una buonissima impressione. Credo che ci siano tutte le basi per fare un buon lavoro cercando di puntare il più possibile sullo spirito di appartenenza e facendo crescere i nostri giovani. Per me la cosa più importante è il concetto di squadra: i miei giocatori devono avere la consapevolezza che l’unico modo per raggiungere degli obiettivi è giocare uniti sacrificandosi l’uno per l’altro. Su questo concetto, però, parto già da una buona base, quindi sono ottimista. Ringrazio la società per l’opportunità e spero davvero che si possa aprire un ciclo ricco di soddisfazioni“.

Si riparte con entusiasmo, serietà e tanta voglia di fare. La grande famiglia della Rari Nantes Camogli abbraccia Angelo Temellini, da ieri nuovamente bianconero.