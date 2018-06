Genova. Le famiglie al centro delle offerte turistiche cittadine per le prossime settimane: domani, infatti, farà il suo primo scalo a Genova la compagnia di navi da crociera Disney, che tornerà sulle banchine della Stazione marittima mercoledì 27 giugno e martedì 10 luglio.



Genova, grazie a una collaborazione con la compagnia, sarà parte attiva nell’accoglienza dei numerosi passeggeri presenti a bordo attraverso la presentazione di un’offerta strutturata della città. Gli uffici del Turismo del Comune di Genova hanno infatti coordinato gli sforzi di numerosi soggetti privati per realizzare divertenti tour guidati tematici capaci di rispondere alle esigenze dei passeggeri, con un particolare occhio di riguardo ai bambini.



I tour tematici sono stati studiati per catturare l’attenzione dei più piccoli, utilizzando figuranti che impersonano Cristoforo Colombo, Niccolò Paganini, la celebre Cuoca protagonista del dipinto di Bernardo Strozzi o la Maddalena Penitente del Canova che, all’interno dei musei o in prossimità dei principali monumenti cittadini, sapranno intrattenere i partecipanti con un racconto vivace e suggestivo della Superba e della sua storia.



“L’arrivo delle famiglie con bambini delle navi Disney ci fornisce un’ottima occasione per riflettere sulle tante modalità possibili per presentare la nostra città – spiega l’assessore a Commercio e Turismo Paola Bordilli, che domani mattina rappresenterà il Comune di Genova alla tradizionale cerimonia dello scambio di crest con il capitano della nave – 324 sono gli ospiti attesi per domani e altrettanti sono già stati i tour venduti per gli altri due scali, con una spiccata preferenza per l’itinerario Arte and Gourmet”.



I percorsi guidati saranno tre: Arts and Gourmet, Ancient Times and Classical Music, Walking Tour. I partecipanti saranno accompagnati attraverso i vicoli del centro storico e alcune tra le più significative realtà museali, tra cui Strada Nuova.

