“Scoperte”, il Bronx è tra San Quirico e Pontedecimo, parola di Immobiliare.it

Genova. Cercate casa in un quartiere “selvaggio” e dal sapore cosmopolita? Volete vivere nella leggenda della cultura street americana? Nessun problema, la Grande Mela è più vicina di quanto si possa pensare.

Sul il sito Immobiliare.it, infatti, il Bronx sta tra San Quirico e Pontedecimo, esattamente nella zona dei giardini Gino Morchio. Incredibile ma vero. La scoperta è stata “svelata” da alcuni “naviganti” che ovviamente hanno condiviso il “dettaglio” sui social, non senza qualche inquietudine.

Per verificarlo basta fare la ricerca di case in vendita o affitto grazie alla mappa del sito, peculiarità spesso centrale negli spot dell’azienda con il famoso slogan “basta un dito”, e zoommare (ma non troppo) sulla Valpolcevera ed eccoci nel sobborgo newyorkese più famoso del mondo. E anche più malfamato.

Per decenni, infatti, “il Bronx” è stato sinonimo di degrado, criminalità, violenza e emarginazione sociale, droga e perdizione, a causa di una depressione dell’economia locale dovuta alla difficile integrazione di gruppi etnici variegati (tra cui italiani, non dimentichiamocelo) e al conseguente collasso del mercato immobiliare. Famoso il fenomeno degli “incendi”, appiccati dai proprietari di immobili per incassare soldi dalle assicurazioni, visto che il valore delle case era divenuto talmente basso da essere fuori mercato

Ed è proprio rispetto a questo che la “gaffe” grafica del sito risulta per lo meno inquietante: è questa la percezione del mercato immobiliare di quella zona? Per fortuna no, visto che il sito si appoggia al sistema di mappe Open Street Map, una applicazione “free”, costruita da una comunità di mappatori che contribuiscono e mantengono aggiornati i dati georeferenziati. La costruzione delle informazioni è open, cioè modificabile dagli utenti: la modifica in questione è firmata da “EneaSuper” e risale a tre mesi fa. Chissà perchè…

In attesa di delucidazioni, si spera almeno che a Genova arrivi anche un bel “Central Park”, con i suoi 3,4 chilometri quadrati di prati, alberi e laghi, aperto a tutti e di libera fruizione, in mezzo alla città. Questa sì che sarebbe una bella scoperta.