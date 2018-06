Sconti sulla Tari per chi dona le eccedenze alimentari, e il progetto Ricibo riparte da una app

Genova. Anche una app per smartphone, un’infoline e un contatto whatsapp sempre attivo per promuovere ancora di più, a Genova, il progetto Ricibo, la rete cittadina che coinvolge 150 tra enti e associazioni, e 1500 volontari, per recuperare e ridistribuire le eccedenze alimentari ai fini di solidarietà all’interno del territorio comunale. Circa 2000 le persone che ne beneficiano.

Ogni anno Ricibo – sostenuto da Compagnia San Paolo e Fondazione Carige – recupera circa 180 tonnellate di alimenti per 300 mila euro di valore e 25 mila euro di costo di rifiuti risparmiati.

Nella rete sono coinvolti soggetti pubblici e privati, tra cui circa 50 mense sociali, 5 empori solidali, 105 enti di distribuzione pacchi e oltre ai piccoli negozi e a insegne della grande distribuzione come Coop, forniscono il loro cibo in eccedenza anche i traghetti Tirrenia, la mensa di Ansaldo e il mercato ortofrutticolo di Genova.

Genova è la seconda città italiana, dopo Milano, ad aver introdotto, nel gennaio scorso, una riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, per i soggetti donatori. Sulla base del quantitativo di beni alimentari ceduti, si possono ottenere riduzioni sulla parte variabile della tariffa della Tari fino al 30%. Per accedere alla certificazione e agli sconti si potrà, da settembre, utilizzare la app BringtheFood/RICIBO Genova.

Dal mese di giugno è inoltre attiva una InfoLine del progetto al numero 3289213252. Al momento in via sperimentale con i seguenti orari: lunedì, martedì e venerdì mattina dalle 9 alle 12. Sempre attivo il servizio tramite messaggistica whatsapp con risposta entro le 24 ore.

Tra i molti partner del progetto: Ass. Comunità San Benedetto al Porto – (Progetto CREA – donatore – Mercato ortofrutticolo di Genova SGM – Municipio Val Polcevera); Ass. Borgo Solidale Onlus – (Progetto la Cambusa – Municipio Levante); Ass. Sole Luna Onlus – (Progetto Mensa di Cornigliano – donatori Ansaldo Energia- piattaforma Coop Rivalta – Municipio Medio Ponente); Caritas Diocesana di Genova (mense, centri di ascolto, empori solidali, eccetera); Croce Rossa Italiana, Comitato di Genova – (progetto PASTO BUONO – Tirrenia); Arciconfraternita Morte ed Orazione in Voltri – progetto emporio solidale – Municipio Ponente Associazione Abbraccio di Don Orione – (Progetto A BRACCETTO – Municipio Val Bisagno); ACLI territorio Genova; Rotary Distretto 2032; Ass. Mensa di Vallata.