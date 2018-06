Sarzano, nel weekend arriva il Braghetta Beer Festival nella “nuova” piazza del centro storico

Genova. Piazza Sarzano si veste a festa… con le braghette! In perfetto stile estivo, da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio 2018, dalle 18 all’1, si terrà il Braghetta Beer Festival, una manifestazione enogastronomica e di intrattenimento nel cuore del centro storico cittadino.

Nuova veste per Piazza Sarzano, location dell’evento: completata la pedonalizzazione dell’area, il nuovo manto stradale è pronto a ricevere il primo festival estivo della sua “nuova” vita.

Birrifici artigianali nazionali, 6 in tutto e un Beer Shop a tema, banchi di gastronomia, a cura del Civ di Sarzano e Sant’Agostino, organizzazione promotrice dell’evento, in cui si potranno trovare tipicità liguri non a km0 bensì a M0, oltreché il primo utilizzo massivo del progetto LessGlass.

Infatti, in occasione del Braghetta beer festival, nasce la collaborazione tra il Civ di Sarzano e Sant’Agostino e Coldiretti Impresa Pesca Liguria: M come metro (unità di misura) e M come metropolitana. Infatti, le acciughe fritte presenti nell’offerta del festival arriveranno direttamente dalla Darsena, creando, così, una linea diretta tra le due aree storiche del Centro cittadino. Due fermate di Metro in tutto, ovvero M0. Infine, tanto intrattenimento: tra gli stands, sarà presente un palco per due serate di live music e il dj set previsto per domenica sera. Il Civ di Sarzano e Sant’Agostino torna a casa, nella sua nuova casa per la prima manifestazione della stagione estiva.

“Un risultato importante: cittadini e commercianti uniti per dare nuova vita a una delle piazze più importanti a livello storico e culturale del nostro Centro Storico. Sarà il Civ, unito più che mai, che penserà all’offerta gastronomica: in collaborazione con tutti i commercianti aderenti, porteremo in Piazza le nostre eccellenze” dice Matteo Zedda, Presidente del Civ. “Siamo sicuri sarà soltanto la prima di una lunga serie di eventi che si faranno sul suolo di Sarzano: inaugurato con la puntata0 del Mercatino di San Nicola 2017, lo spazio ha dimostrato di essere molto ricettivo dal punto di vista dell’intrattenimento e delle manifestazioni, creando non soltanto partecipazione attiva da parte della cittadinanza e dei fruitori degli eventi ma anche indotto per tutta l’area commerciale del Civ. Da padroni di casa a organizzatori, il passo è stato breve e conquistato nel tempo.”

Soddisfazione anche da parte dell’Assessora Paola Bordilli, del Comune di Genova: “Finalmente la Piazza torna a vivere! Grazie a manifestazioni come il Braghetta Beer Festival l’area, che un tempo era appannaggio delle automobili, vedrà ritroverà la sua antica vocazione. Fondamentale per la cittadinanza, importantissima dal punto di vista strategico e commerciale, la Piazza viva e partecipata è un traguardo raggiunto a tutti gli effetti. Abbiamo scommesso a inizio mandato con il Mercatino di San Nicola e vogliamo continuare a farlo per far rinascere sempre più luoghi del nostro stupendo centro storico per troppo tempo dimenticati. Importante, inoltre come test del progetto LessGlass con i grandi numeri”. Infatti, durante i tre giorni di evento, verranno distribuiti esclusivamente bicchieri LessGlass, il progetto lanciato da Marina Porotto, Presidentessa del Civ Erbe in cui, con una cauzione, puoi ritirare il tuo bicchiere di policarbonato brandizzato Ge-Nova da restituire a fine serata: per la prima volta in una manifestazione di larga portata, non sarà distribuita plastica, il cui risparmio viene quantificato in circa 2500 unità ogni 48 ore, per un tot di 7,5 kg di materiale da smaltire.

“Come Coldiretti Impresa Pesca Liguria siamo felici che il pescato locale arrivi nel centro della Città di Genova. Fautori del “miglio zero”, riteniamo che la filiera corta, anzi cortissima, sia importante per far conoscere e apprezzare ai cittadini genovesi il pescato locale del mar Ligure, che qualche ora prima si trovava ancora in mare.

La conoscenza è essenziale come base per la libera scelta di un acquisto consapevole fra prodotto locale e prodotto importato. Queste iniziative aiutano il settore elevando al massimo grado la tutela dei due tasselli più importanti della filiera ittica: il produttore e il consumatore. Quindi, non soltanto fornitori ufficiali del Braghetta Beer Festival bensì promotori a tutti gli effetti grazie alle Acciughe a M-etro0!” sostiene Daniela Borriello, Responsabile regionale di Coldiretti Impresa Pesca, attivi in Darsena.

“Finalmente uno spazio centrale, ampio che, popolato, diventerà un polo di attrazione turistica e culturale per tutti” dice Marina Porotto, Presidentessa del Civ Erbe, attiguo a quello di Sarzano. “La collaborazione tra le due organizzazioni è una realtà che convive e lavora fianco a fianco da anni ormai: rappresentiamo l’area più vissuta del Centro Storico dopo le ore 18.00, seconda solo al Porto Antico. Ristoranti, pub e intrattenimento sono all’ordine del giorno e il rispetto e la sicurezza sono il punto fermo delle nostre due realtà: abbiamo promosso LessGlass per primi e siamo felici che Sarzano “testi” il progetto su larga scala, su una manifestazione di piazza. Non soltanto per il risparmio ma anche per la promozione: più di 1/3 di bicchieri a oggi utilizzati non è stato restituito”

Programma

Venerdì, dalle 21.00: gruppo latino Sabroson (world music)

Sabato, dalle 21.00: Lorezzo Malvezzi (cantautorato)

Domenica, dalle 19.00: dj set a cura di A.Fossati

Proposta gastronomica

acciughe fritte, hamburgers, panini con salsiccia, patatine fritte, panissa,

Presente, inoltre, offerta vegetariana/vegana e birra senza glutine.

Lo stand gastronomico sarà gestito dagli esercenti e cittadini del Civ Sarzano e Sant’Agostino: collaboreranno diverse realtà commerciali dell’area che proporranno ricette e proposte ogni giorno differenti.

Partecipano (gastronomia): Tiflis, Vera Cruz, Kraken, Fattorie Garofalo.

Partecipano (birrifici): Honey Bar, Cane di Guerra, Kamun, Altavia, Birra Busalla, Maltus Faber, Taverna del Vara.