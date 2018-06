Sarà Genova Quinto contro Rari Nantes Salerno la finale per la Serie A1

Genova. Solamente la sfida tra Latina e President Bologna va a gara 3, che si giocherà in Emilia mercoledì 13 giugno. Rari Nantes Salerno, Roma Nuoto e Genova Quinto sono approdate alla semifinale, portandosi ad un solo passo dalla Serie A1.

I biancorossi genovesi hanno superato anche in trasferta il Civitavecchia; niente da fare per la Crocera Stadium, sconfitta anche tra le mura amiche dalla Rari Nantes Salerno, che sarà proprio l’avversaria del Genova Quinto.

È ancora il Genova Quinto a spuntarla sul Civitavecchia nella seconda gara dei playoff. I liguri, in trasferta, vincono per 12-8 un incontro molto acceso, anche sul piano dei falli. Primo tempo in equilibrio, si conclude 2-2 con le reti di Bogdanovic e Caponero (Civitavecchia) in avvio e chiusura, e la doppietta (uno su rigore) di Gitto (Genova). Secondo parziale quasi fotocopia del primo: vantaggio del Civitavecchia con Checchini, poi doppia marcatura ligure con Palmieri e Bianchi e risposta di De Rosa (Civitavecchia); a due minuti a mezzo dalla metà gara Mugnaini porta in vantaggio gli ospiti, chiudendo il break sul 3-2. Terza frazione in cui i liguri tentano e concludono l’allungo decisivo, con un parziale di 3-0 che risulterà fatale ai padroni di casa a fine incontro. Il pari dell’ultimo quarto di gara (4-4), in cui si sono scaldati gli animi fuori e dentro l’acqua con due rigori assegnati e realizzati dagli ospiti e la doppia espulsione per gioco pericoloso di Greco e Mugnaini, non ha cambiato di fatto il risultato finale.

“Abbiamo giocato come dovevamo – commenta il tecnico genovese Gabriele Luccianti -. Avremmo potuto prendere il largo già nei primi due tempi, ma ci siamo trovati davanti una squadra ostica, rognosa; in alcuni momenti gli arbitri hanno tollerato un po’ troppo il loro gioco fatto sul contatto fisico. Ma sapevamo che avremmo trovato una situazione del genere, eravamo preparati: i ragazzi sono stati bravi a reagire alle difficoltà, sono molto contento. Ora sotto con il Salerno: un’ottima squadra, con alcuni elemento che hanno una grande esperienza anche in Serie A1. Ma noi abbiamo sempre giocato per vincere, e continueremo a farlo“.

NC Civitavecchia – Genova Quinto B&B Assicurazioni 8-12

NC Civitavecchia: Visciola, Muneroni, Greco, De Rosa 1, Bogdanovic 3 (2 rig.), Pagliarini, Minisini 1, Midio, Romiti 1, Castello, Checchini 1, Caponero 1, Ballarini. All. Pagliarini.

Genova Quinto B&B Assicurazioni: Pellegrini, Percoco, Villa, Mugnaini 3, Brambilla Di Civesio, Bianchi 1, Gavazzi 3, Palmieri 1, Boero, Bittarello, Gitto 4 (1 rig.), Amelio, Baldineti. All. Luccianti.

Arbitri: Alfi e Carmignani.

Note: parziali 2-2, 2-3, 0-3, 4-4. Usciti per limite di falli: Boero e Bianchi (Genova) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Civitavecchia 1/10 + 2 rigori, Genova 4/11 + un rigore. Ammoniti il tecnico Pagliarini (Civitavecchia) e il tecnico Luccianti (Genova) nel terzo tempo. Espulsi per gioco pericoloso Greco (Civitavecchia) e Mugnaini (Genova) nel quarto tempo.

Seconda vittoria per la Campolongo Hospital RN Salerno che supera 7-6 la Crocera Stadium e si aggiudica cosi un posto per le finali. Apre le marcature Saviano per i campani, Chirico ristabilisce l’equilibrio dopo appena 51″. Fra la fine del primo parziale e l’inizio del secondo la squadra di Citro mette a segno un mini-break di due reti griffate Pica e Parrilli per il 3-1 di metà gara. Al rientro Pedrini porta i padroni di casa a meno uno, ma un secondo mini-break degli ospiti chiude la terza frazione 5-2. La doppietta di Bavassano a inizio ultimo periodo riporta ancora una volta la squadra di Campanini a meno uno (5-4); ma Gallozzi e Scotti Galletta stoppano le velleità dei padroni fi casa e assicurano la qualificazione di misura agli ospiti.

Crocera Stadium – Campolongo Hospital RN Salerno 6-7

Crocera Stadium: Graffigna, Pedrini 1, Giordano 1, Chirico 1, Congiu, Damonte, Ferrari, Tamburini, Fulcheris L., Dellepiane, Bavassano 2, Manzone 1, Fulcheris A.. All. Campanini.

Campolongo Hospital RN Salerno: Santini, Luongo, Agostini, Polifemo, Scotti Galletta 1, Gallozzi 1, Ragosta, Cupic, Saviano 2, Parrilli 2, Spatuzzo, Pica 1, Gregori. All. Citro.

Arbitri: Braghini e Colombo.

Note: parziali 1-2, 0-1, 1-2, 4-2. Usciti per limite di falli Agostini (S), Andrea Fulcheris (C), Gallozzi (S) e Giordano (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Crocera Stadium 4/14; Campolongo Hospital RN Salerno 3/12.