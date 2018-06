Santa Margherita, studente con 1 kg di marijuana in casa: arrestato

Santa Margherita Ligure. Aveva in casa oltre un chilo di marijuana, ma anche tutto il necessario per il confezionamento delle buste per lo spaccio. Per questo, i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure, hanno arrestato un italiano di 21 anni (P.A.), per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’indagine era stata avviata sulla base di informazioni acquisite e sviluppata con osservazioni mirate tali da far sospettare che il giovane fosse un pusher. Di qui la perquisizione in casa dello studente e il ritrovamento della droga suddivisa in sei vasetti di vetro contraddistinti da tipologia di stupefacente contenuto, ovvero “Red Dragon” e “Red Diesel”.

I militari dell’Arma hanno anche sottoposto a sequestro il materiale necessario al confezionamento delle dosi, il denaro contante derivante dell’illecita attività (420 euro), nonché una serie di appunti sull’attività di spaccio, un vero e proprio prezzario, oggetto di approfondimenti d’indagine.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo.