San Teodoro, la festa sulla Msc Seaview tiene tutti svegli. La protesta dei residenti

Genova. Una delle particolarità della MSC Seaview sono i volumi, e non solo quelli legati alle dimensioni: durante la scorsa notte i decibel provenienti dalla nave, per quella che sembrava a tutti gli effetti una festa, hanno travolto e tenuto sveglia mezza città.

La protesta arriva da diversi residenti della zona di San Teodoro, che hanno lamentato rumore fino a tarda notte. In tanti non sono riusciti a dormire, “trasportati” loro malgrado sulla pista di una discoteca.

“Ho dovuto mettere i tappi per dormire”, racconta un’abitante di Salita degli Angeli, mentre una residente di Di Negro racconta di aver chiamato più volte in capitaneria per chiedere un intervento.

Ed è subito polemica, con il solito fuoco e controfuoco di mugugno: sui social c’è chi condanna e chi minimizza, ricordando il valore aggiunto dell’evento, “per una volta che succede qualcosa di positivo in città”. Altri che invece “non ci stanno” e rincarano la dose sottolineando quanto la grandezza della nave “svilisca” il paesaggio della Superba: “sembrano i palazzi di piazza Rossetti galleggianti”, per citare un commento abbastanza significativo.

Non mancano anche le proteste contro i fumi della “grandissima”: con i suoi enormi motori (per la cronaca due Wärtsilä 12V46 da 14.400 kW, più altri due Wärtsilä 12V46F da 16.800 kW e due pod da 20.000 kw, ndr) la Seaview fa tornare “sul tavolo” il tema della sostenibilità di simili mega navi che in porto spesso sono “costrette” a tenere gli impianti accesi per mancanza di fornitura elettrica dalle banchine. Una condizione che poi si traduce con fumi e inquinamento per tutto l’arco cittadino che si affaccia al porto.

Insomma, a poche ore dal battesimo ufficiale, la Seaview fa molto parlare di sé. Tra mugugni e feste rimane il dato che la convivenza tra città e navi di questa stazza sicuramente scaturisce criticità che prima o poi andranno risolte. Più prima, eventualmente.