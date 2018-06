San Quirico, l’edificio dello “Sbarasso da Superba” resta invenduto: il bando da 4 milioni è andato deserto

Genova. E’ andato deserto il bando indetto da Spim, società per la promozione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova, per la vendita del piano terra e del primo piano del fabbricato di via Semini 12, a San Quirico, 7.880 metri quadrati di superficie interna e altrettanti di esterni per 3,95 milioni imposte escluse. La notizia è rivelata oggi dall’agenzia di stampa nazionale Dire.

Parte dei locali è attualmente occupata dal mercatino delle pulci, meglio noto come “O Sbarasso da Superba” e dal mercato all’ingrosso dei fiori. Il disciplinare di gara dava 24 mesi di tempo al Comune, dopo la formalizzazione della vendita, per sgomberare i due piani. Nessuna offerta presentata entro la scadenza di mercoledì a mezzogiorno.

La società dovrebbe ora pubblicare un nuovo bando con prezzo ribassato solamente del 5%. Se la parte di immobile in vendita non dovesse riscontrare alcun interesse, verrebbe a mancare un po’ di ossigeno alle casse pubbliche ma verrebbe anche meno il problema di trovare una nuova collocazione, in tempi rapidi, all’evoluzione del progetto “Chance” lanciato dalla giunta Doria in corso Quadrio e trasformato dalla giunta Bucci.

Un sospiro di sollievo anche dall’assessore alla Sicurezza, Stefano Garassino, tra i principali promotori dello “Sbarazzo” e che sta anche lavorando ad altre iniziative legate al mercatino che potrebbero coinvolgere tutto il quartiere e non solo, come uno sbarazzo in piazza per tutti i residenti una domenica al mese.

Garassino ha sempre ribadito che la collocazione del mercatino non e’ definitiva ma un conto sarebbe valutare lo spostamento in caso di nuove opportunità, un altro lavorare nell’emergenza se si dovessero abbandonare in tempi rapidi gli spazi attualmente occupati da un progetto che ormai sembra aver trovato la sua nuova dimensione e un buon radicamento nel territorio.