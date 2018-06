San Giovanni e la “Parata della città di sotto”. Il corteo contro la gentrification del centro storico

Genova. La cità sta cambiando, mutando la sua economia e la sua progettualità. Questo processo non ha una direzione già scritta, e, anzi, è spesso in balìa delle differenti “visioni” politiche.

Se da un lato l’attuale giunta sta provando ad alimentare un turismo di massa, mettendo a lustro la “vetrina” del centro storico, cercando di attivare l’intervento di privati, dall’altro lato la “città di sotto” cerca di presidiare quel tessuto, urbano e umano, “composto dalle persone che vivono quei luoghi. Non dai turisti”.

“Da alcuni mesi le parole decoro e degrado sono diventate parte integrante del lessico cittadino – scrivono gli attivisti dell’Aut Aut nel manifesto dell’iniziativa – e si sono fatte bandiera di un cambiamento che solo uno sguardo superficiale non riconosce per quello che è. La “lotta al degrado per il decoro” nasconde grossolanamente una guerra contro i poveri e contro tutti coloro che non avranno un posto nella nuova Genova che si profila all’orizzonte”.

Per questo motivo la notte di San Giovanni, la notte dei falò che salutano l’estate, è organizzato una parata che porterà nelle vie del centro storico musica, giocoleria, colori e riflessione politica: “La nostra Genova esiste anche fuori dal tempo di un giro turistico: Genova siamo noi che la cambiamo vivendola e attraversandola, noi che ci riappropriamo degli spazi abbandonati da anni, noi che con gioia e determinazione viviamo le vie della città per ribaltare un paradigma fallace come quello di decoro e degrado. Genova siamo noi che ci battiamo per i diritti e la dignità di tutte le persone”.

L’appuntamento è alle ore 21 in piazza Banchi e potrebbe essere il primo di una serie di eventi che interesseranno le piazze del centro storico genovese