San Fruttuoso: grossa fuga di gas, via Donghi chiusa e poi riaperta al traffico

Genova. Alcuni negozi evacuati, ma non abitazioni – almeno per ora – e via Donghi completamente chiusa al traffico, nel pomeriggio, per un’importante fuga di gas.

I fatti sono avvenuti all’altezza del civico 13 e della chiesa. Attorno alle 17e10 l’allarme.

Sul posto vigili del fuoco, tecnici di Ireti e agenti della polizia locale

Aggiornamento: la strada è stata riaperta poco prima delle 18