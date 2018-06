San Desiderio, arriva il taxibus. Collegherà piazza Grosso al cimitero

Genova. La delegazione di San Desiderio vedrà attivato il servizio taxibus che collegherà Piazza Grosso al cimitero del quartiere.

L’ok è arrivato dall’assessorato del vicesindaco Balleari, dopo che il Municipio Levante aveva approvato all’unanimità la mozione di Samuele Aiesi, Lega Nord.

«Il servizio in questione, come ci ha informato l’ufficio dell’assessore Balleari, integrerà l’attuale linea I16 e dovrebbe iniziare a partire dal mese di luglio, nelle giornate del mercoledì e del sabato in orari prestabiliti – ha detto il consigliere municipale – Questo ci permette finalmente di colmare una grossa lacuna e dare una risposta ai cittadini, soprattutto anziani».