Sampierdarena, scippatore in bicicletta strappa collana a 79enne

Genova. Scippatore in bicicletta in azione ieri pomeriggio in via Buranello, a Genova Sampierdarena. Una donna di 79 anni, in compagnia della figlia, è stata derubata della collanina mentre camminava per strada.

Secondo quanto raccontato dalle due donne, un ciclista si è avvicinato alle due donne mentre passeggiavano e con una mossa fulminea ha strappato dal collo la catenina all’anziana ed è poi fuggito sulla bici.

Madre e figlia hanno subito dato l’allarme chiamando la polizia. Una volante è intervenuta con tempestività ed ha compiuto una serie di controlli nelle vie limitrofe ma del ciclista non è stato ancora trovata traccia.