Sampierdarena, minaccia il vicino e cerca di sfilare la pistola a un poliziotto: arrestato

Genova. Minaccia il vicino di casa con una pistola, tenta di sfondargli la porta e poi all’arrivo dei poliziotti si scaglia contro di loro e cerca di estrarre un’arma dalla fondina di un agente. E’ successo ieri sera in corso Martinetti.

Protagonista un tunisino di 62 anni che a seguito di un diverbio con un vicino di casa lo ha minacciato con un’arma secondo la testimonianza del vicino. Poi, dopo che l’uomo era riuscito rifugiarsi in casa, il tunisino avrebbe tentato di sfondare la porta. La vittima allora è riuscita a chiamare il 112

All’arrivo dei poliziotti l’uomo si è ripresentato sul posto e, in presenza degli agenti, ha ripreso ad inveire contro il vicino, tentando di raggiungerne l’abitazione, sempre contenuto dagli operatori. Al culmine della propria ira, cercando di divincolarsi dalla presa degli agenti prima ha cercato di prendere la pistola che custodiva in una fondina, poi ha cercato di raggiungere la cucina , dove erano custoditi dei coltelli. Prontamente bloccato è stato trasportato in Questura l’uomo, che ha parecchi precedenti penali per droga, è arrestato per la resistenza, nonché denunciato per danneggiamento. La pistola invece non è mai stata trovata.