Sampierdarena, l’invasione dei ratti tra i bidoni dell’immondizia

Genova. Sampierdarena invasa dai ratti. La denuncia, nonostante il piano annunciato dall’amministrazione comunale nei giorni scorsi, arriva dal consigliere del Pd del municipio centro ovest Fabrizio Maranini.

“Un anno di amministrazione Bucci, molti i problemi non risolti , almeno nel Municipio Centro Ovest, in particolare a Sampierdarena con il verde viene sostituito dal cemento in piazza V. Veneto, salvo quello infestante che cresce rigoglioso, i bidoni mai puliti, tanto meno cambiati, la derattizzazione è quasi sconosciuta, i gabbiani che si appostato sulle mille piccole Scarpino che “nutrono”. colonie numerose di topi scorrazzanti tra bidoni, divani e lavatrici”.

“Nel video – spiega il consigliere – si vede una delle zone per le quali l’amministrazione precedente aveva iniziato l’iter di trasferimento dei bidoni in locali appositi, come è stato fatto per due postazioni sotto i voltini ferroviari di Via Buranello. Tra tra ombrelli colorati, red e green carpet si vorrà trovare una soluzione oppure si lasceranno i problemi sotto il tappeto dove distese di topi continuano a banchettare, anche loro, festanti?”