Sampierdarena, investito bimbo di 2 anni

Genova. Un bimbo di due anni e mezzo, che era insieme ai propri famigliari, è stato investito questa mattina a Sampierdarena, in via Balbi Piovera.

Il fatto è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina.

Ancora da chiarire la dinamica, quello che è certo è che il piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gaslini per un grave colpo alla testa. Sul posto è intervenuto il personale del 118. La polizia municipale è ancora presente sul luogo dell’incidente per i rilievi.