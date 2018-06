Sampierdarena, aggredisce la madre e la ferisce. Lite famigliare fermata dai carabinieri

Genova. Ieri pomeriggio, i Carabinieri del “Radiomobile”, intervenuti per una lite familiare in via Arturo Issel, hanno arrestato un 30enne genovese disoccupato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine veniva sorpreso mentre aggrediva la propria madre convivente che riportava lievi lesioni.

Durante l’intervento i militari venivano minacciati e spintonati dall’uomo. Arrestato, che dovrà rispondere di “maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.