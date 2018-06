Sampdoria, Walter Sabatini, il Mourinho dei direttori tecnici

Genova. La conferenza stampa di ieri ha dato modo, a chi non lo conosceva, di rendersi conto della personalità e del carisma, che emana Walter Sabatini, autentico “number one” alla Mourinho.

Pronti via, ha buttato il sasso nello stagno e si è ben guardato da nascondere la mano dietro la schiena, suscitando un naturale entusiasmo tra i sostenitori blucerchiati, che – siamo certi – avranno di che divertirsi nei giorni a venire.

In onda, in un programma televisivo, ha ribadito quale sarà il profilo delle “new entries” blucerchiate: giovani di talento, con il portafoglio ancora da riempire, che possano costituire, nel tempo, un surplus di patrimonio della società, spiegando – nel contempo – perché, proprio per questo motivo, non possono essere obiettivo della Sampdoria, giocatori forti, tipo il trentaduenne camerunense Stephane M’Bia, al top della carriera, anche economicamente.

Più difficile da affermare, da parte nostra, se possono entrare negli obiettivi, giocatori tipo Jakub Jankto, Seko Fofana ed Emil Audero, cioè elementi “semi esplosi”, con ancora ampi margini di crescita, ma già catalogati tra i pezzi pregiati di altre formazioni italiane.

Comunque, se ci chiedete di sbilanciarci, pensiamo che la “pesca” verrà soprattutto effettuata in mercati meno cari, dove è, sì, più difficile trovare delle certezze, ma pensate che questo possa spaventare Walter Sabatini?

Poi, pur di dare sostanza alla rosa da mettere a disposizione di mister Giampaolo, è presumibile che, nei punti cardine. venga subito preso qualche possibile futuro “top player” (già consolidato nel campionato italiano, ma giovane ed ancora in grado di produrre plusvalenza) ed ecco allora che Jankto, Fofana ed Audero rientrano nei giusti paramentri.

Capitolo cessioni

Sinisa Mihajlovic sembrava interessato, oltre che ad Emiliano Viviano, anche a Duvan Zapata, peccato che da Lisbona arrivino notizie di un possibile esonero del tecnico serbo, causa la rimozione (da parte dei soci dello Sporting) del presidente che lo aveva ingaggiato... Insomma una situazione a dir poco grottesca, della quale si attendono sviluppi.

A proposito di presidenti… quello del Padova dichiara, alla stampa locale, di aver trovato l’accordo con Federico Bonazzoli, per un trasferimento nella città di Sant’Antonio… peccato che ci si attenda, però, la partecipazione della Sampdoria, nel pagamento dell’ingaggio del giocatore… No comment, sulla “bontà” dell’investimento, a suo tempo fatto…

Molto meglio puntare sui ragazzi del proprio vivaio… leggi Giacomo Vrioni, attaccante del ’98, che dopo la positiva esperienza nella Pistoiese (Serie C), ha ormai quasi addosso la maglia del Venezia (Serie B)., anche se a lui sono interessate altre squadre, come Avellino e Lecce.

Anche Antonio Palumbo, ha fatto un campionato interessante a Trapani… e se ne sono accorti anche a Salerno, da dove arrivano voci di un interessamento per il giocatore.

Per chiudere Ricky Alvarez… Velez Sarsfield, Atlas Guadalajara e adesso Racing Club de Avelleneda… un po’ come la bella di Torriglia…