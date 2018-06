Sampdoria, ufficializzato Omar Colley

Genova. Arrivano, in giornata, due ufficializzazioni e sono due tasselli importanti: Omar Colley e Vid Belec.

Non dimentichiamoci, infatti, che Vid Belec è un nazionale sloveno e che poche rose possono permettersi un “dodicesimo” di tale livello.

La notizia dell’arrivo di Colley era attesa da tempo tanto che si cominciava a paventare qualche spiacevole sorpresa dell’ ultimo momento… invece sul sito della Sampdoria è stato dato l’annuncio dell’acquisto, a titolo definitivo, dal Genk, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore gambiano, che dovrà prendersi sulle possenti spalle il peso della difesa blucerchiata.

C’è una terza notizia ufficiale, che merita la citazione, anche se riguarda lo Sporting Lisbona, che ha reso noto l’ingaggio di Sinisa Mihajlovic, il che comporta la possibilità che il tecnico serbo opti per Emiliano Viviano (già seguito dai lusitani) come sostituto di Rui Patricio, destinato al Wolverhampton.

Quanto ai “soffi” di radiomercato, gli accostamenti odierni alla Sampdoria vedono in prima fila il rumeno Razvan Marin in forza allo Standard Liegi (peraltro prontamente smentiti dall’interessato), il romanista Gerson (come noto portato in Italia, dal Brasile, proprio da Sabatini) e Leandro Paredes, a quanto pare desideroso di tornare in Italia dalla parentesi in Russia a San Pietroburgo (di difficile conciliazione tuttavia l’accordo sull’ingaggio).

E’ uscita fuori anche l’opzione low coast, rappresentata dall’ex Finale Ligure, Andrea Barberis, che potrebbe prendere il posto, in rosa, di Leonardo Capezzi, magari destinato ad Empoli in un’ operazione a contropartita di Miha Zajc.

Poi ci sono le solite voci “interiste”, che fantasticano su uno scambio Bereszynski/Santon (abbinato alla Sampdoria ad ogni sezione di mercato) od in alternativa con il Primavera nerazzurro Xian Emmers.