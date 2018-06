Sampdoria, tanta “carne” al fuoco

Genova. C’è il Nizza, fra la Sampdoria e Miha Zajc e non è un concorrente da poco… mentre i competitor per Rômulo sono più folti (Cagliari, Parma e Spal), ma con meno ‘appeal’ dei francesi.

Si tratta, comunque, in entrambi i casi, di due giocatori che, in maglia blucerchiata, ci starebbero bene, come pure Omar Colley, per il quale l’accordo viene ormai dato come cosa fatta. Il maliano ricorda davvero il napoletano Koulibaly, guarda caso, prelevato – quattro anni fa – dai partenopei proprio dalla stesso Genk.

Per un difensore mancino in arrivo, eccone uno probabilmente in uscita… corre voce che Vasco Regini abbia trovato estimatori a Verona, in casa clivense per la precisione…

La novità di giornata è invece rappresentata da Valon Berisha, centrocampista norvegese del Salisburgo, naturalizzato kosovaro (paese d’origine), seguito anche dalla Lazio di Igli Tare, il che funge da ottima referenza, date le ampie conoscenze del direttore sportivo biancoazzurro sui giocatori di origine albanese.

Viene confermata, dall’intensità delle voci, dunque, la particolare attenzione degli uomini mercato Samp verso l’ex Jugoslavia. L’altro giorno abbiamo parlato della Serbia, oggi tornano di moda la Croazia (in particolare con la pista Lovro Majer, tutt’altro che abbandonata, tanto che si parla di un rilancio “monetario” del Doria alla Lokomotiva Zagrabia, nel tentativo di sboccare lo stallo della trattativa) e Slovenia (Miha Zajc, come dicevamo in apertura e Vid Belec, per il quale si sta discutendo di permanenza a Genova), ma in passato si è anche parlato di Bosnia (Rade Krunić) e perfino di Macedonia (Ilija Nestorovski, che potrebbe rappresentare un “usato sicuro” da affiancare a Quagliarella, Zapata e Kownacki, in caso di partenza di Caprari). Quanto al Montenegro, un giocatore di quest’altro paese balcanico, c’è già in rosa (Ognjen Stijepović) ed è auspicabile che mister Giampaolo lo porti in ritiro, prima di cercargli una destinazione in prestito.

Non solo Jugoslavia, però… oltre che ad est, si guarda a nord, Olanda in particolare… A vedere Italia-Olanda, secondo il quotidiano dei paesi bassi, “DeTelegraaf“, erano presenti in tribuna osservatori di Atalanta e Sampdoria per dare un’occhiata a Eljero Elia (ex Juve, gioca ora ad Istanbul nel Başakşehir), che – a dire il vero – ha impressionato molto meno dell’ex passione doriana (dell’anno scorso) Tonny Vilhena (che sinistro!) ed anche di Nathan Aké, quello che ha spento gli entusiasmi azzurri, con il goal del pareggio.

Il mercato preferito, dove fare spesa, è però il nord est… la Polonia, dove si possono anche sfruttare i consigli di Zibì Boniek, anche se – per prendere Łukasz Skorupski – potrebbero bastarne anche di meno illustri…